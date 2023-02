Vijftiger veroordeeld tot twee jaar effectief voor bezit en verspreiding kinderporno

Hasselt Kartonopha­ling in Hasselt duurt langer door nieuwe vrachtwa­gens van Gepetrans: “Onze ophaalron­de duurt tot vier uur langer”

Wie in Hasselt woont, heeft wellicht opgemerkt dat het karton wat langer blijft staan dan gewoonlijk. Reden? De nieuwe vrachtwagens van transportbedrijf Gepetrans. “Die zijn sinds dit jaar kleiner, waardoor onze ophaalronde tot wel vier uur langer duurt. Ja, dat is een enorme werkdruk”, getuigt een ophaler tijdens zijn ronde in Hasselt-centrum. “Maar kleiner betekent veiliger in het verkeer én minder CO2-uitstoot. Daar moeten we ook aan denken”, reageert het transportbedrijf.

18:22