Studente Romi (25) lastiggevallen door meerdere mannen tijdens treinrit: “Voor een vrouw is indommelen op de trein met de koptelefoon onmogelijk geworden”

Diest Moordver­dach­te van 39-jarige Diestenaar verleende goede medewer­king bij reconstruc­tie: “Onderzoek komt hiermee in eindfase”

In de wijk van “Poelske” werd woensdag een reconstructie gehouden in een moordzaak die dateert van augustus vorig jaar. In een woning in de Anjerstraat kreeg het slachtoffer het aan de stok met enkele ‘vrienden’. Uiteindelijk kwam het tot een steekpartij met dodelijke afloop.

19 januari