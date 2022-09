Steenweg in Herk-de-Stad krijgt intelligente verkeerslichten

Hasselt Uilen, vleermui­zen en nachtvlin­ders spotten? Kom naar de avondwande­ling in Hasselt op 17 september

Limburgers die de start van de herfst en de mooi gekleurde landschappen niet willen missen, noteren best de avondwandeling in Hasselt op zaterdag 17 september in hun agenda. Samen met natuurgids Nico Moors trek je die avond door de Hasseltse natuur én spot je met wat geluk uilen, vleermuizen en nachtvlinders.

9 september