Startmoment ‘Zorgzaam Schulen’ verzamelt ideeën over Herkse deelgemeente

Sint-Truiden Carl Nijssens neemt afscheid van CD&V Sint-Trui­den: “Steeds meer een machtspar­tij met weinig vertrouwen onderling, moeilijke communica­tie en telkens weer die schandalen”

Carl Nijssens stapt na 28 jaar uit de Truiense CD&V. “Tegenwoordig heerst in Sint-Truiden een sfeer waarbij wie wat naar buiten bracht, belangrijker is dan wie er effectief in de fout gegaan is en dat vind ik heel jammer”, klinkt het. “Het vertrouwen was weg en de samenwerking voelde steeds meer wrang aan.” Nijssens blijft wel als onafhankelijk gemeenteraadslid actief in de politiek.

14:01