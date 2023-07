Koppel getuigt over de dodelijke hotelbrand in Antalya: “Ik ben naar boven gegaan, mijn vrouw kreeg direct een baby in haar armen geduwd”

Wat het begin had moeten zijn van een ontspannende vakantie, eindigde voor Lummenaren Mario Vrancken en Huguette Vrijdags al snel in mineur. In de nacht van vrijdag op zaterdag brak er in hun hotel in de toeristenstad Antalya een brand uit. Twee personen kwamen om het leven, twaalf raakten gewond. Het koppel blikt nu terug op de feiten: “Als wij op de vierde verdieping hadden gezeten, was het anders afgelopen.”