Regenbuien, maar soms ook zon in Herk-de-Stad vandaag

Catharina (40) heeft nog maar enkele weken te leven: “Er ligt al cadeau klaar als m’n kinderen ooit trouwen. Zo ben ik er toch een beetje bij”

“Er is niets meer wat we voor je kunnen doen.” Eind vorige week hoorde Catharina Cuomo het slechtst denkbare nieuws dat je als kankerpatiënt maar kunt krijgen. Ze heeft twee jaar lang nochtans hard gevochten en nam soms wel tot 40 pillen medicatie per dag. De tijd die haar nu nog rest, wil ze volledig wijden aan haar twee kinderen van 10 en 15. Ze tracht met haar laatste krachten herinneringsdozen te knutselen. “Voor bij hun huwelijk of de geboorte van hun eerste kindje”, vertelt Catharina vanop haar ziekbed. “Zo blijf ik toch in hun leven aanwezig.” Lees hier het aangrijpende verhaal van Catharina dat begon in 2018, tijdens een bezoek aan de kapper.