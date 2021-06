REDCHALLENGE. Herk-de-Stad maakt Simon Mignolet trots en kleurt helemaal rood: “Sfeer is er al, nu nog de beker!”

Genk/Maasmechelen Deze Limburgse metalband scoorde wereldwijd in 1984 en lanceert nu nieuwe single: “Kregen onlangs nog fanmail uit Los Angeles”

7:01 Als rocklegendes Iron Maiden, Judas Priest en Motörhead in de jaren 80 de wereld veroveren, is de ‘New wave of British Heavy Metal’ tot in Limburg voelbaar. Metalbands schieten vooral in Genkse bodem als paddenstoelen uit de grond waaronder ‘Lions Pride’. Slechts één album brengen ze uit in 1984 en die belandt in Britse, Amerikaanse en zelfs Japanse platenkasten. Bezielers Willy Beckers (65) en Benito Boccasile (54) lanceren nu hun nieuwe studiosingle ‘Devil’s Eyes’ na meer dan 35 jaar.