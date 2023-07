Prijzen voor huizen in Herk-de-Stad dalen

“Liefde maakt blind, blijkbaar”: vrouw (20) smokkelt 186 xtc-pil­len binnen voor vriend op Rampage Open Air

Een twintigjarige vrouw moest zich woensdagochtend voor de Hasseltse correctionele rechtbank verantwoorden nadat ze had geprobeerd om maar liefst 186 xtc-pillen binnen te smokkelen op Rampage Open Air. De jonge vrouw hield vol de pillen van haar vriend waren en dat ze niet wist hoeveel ze precies bij zich had: “Zij heeft een zeer naïeve en domme beslissing gemaakt, maar zij had zelf niet de intentie om te verkopen.”