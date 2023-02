Politie onderzoekt beelden van vechtende tienermeisjes in Herk-De-Stad

KIJK. Acht koppeltjes uit derde kleuter­klas geven elkaar het ja-woord

Een opmerkelijk tafereel vorige vrijdag op het stadhuis in Diest. Daar traden maar liefst acht jonge koppeltjes in het huwelijksbootje. De gemiddelde leeftijd: 5 jaar. De geliefden zitten allemaal in de derde kleuterklas van KSD Sint-Jan in Diest. Hun juf Valerie was getuige en bezorgde onze redactie enkele foto’s van de memorabele dag.