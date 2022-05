Op huizenjacht in... Schulen en Berbroek: “Sinds corona trekken zelfs mensen uit Vlaams-Brabant naar deze deelgemeenten”

Het Schulensmeer, tal van gezellige horecazaken, basis- en middelbare scholen in de buurt, winkels genoeg en enkele grote steden op een boogscheut,... Wie wil er niet in Schulen of Berbroek wonen? “De twee Herkse deelgemeenten zijn inderdaad heel populair", vertelt Jan Reekmans, vastgoedmakelaar bij ERA Nobis. “Als je spreekt over een optimale ligging, dan zijn Schulen en Berbroek het schoolvoorbeeld. Je woont er in een landelijke, rustige omgeving, vlakbij het Schulensmeer met tal van wandel- en fietsroutes in de buurt. Bovendien zijn die deelgemeenten de ideale uitvalsbasis om snel in Hasselt te geraken of via Lummen de autosnelweg te nemen. En ten slotte vind je winkels, horeca, scholen en alle voorzieningen binnen handbereik.”