Negen inbraken in één weekend in politiezone LRH

In Lummen moest de politie op drie adressen ter plaatse komen. In de Bergstraat, Sint-Sebastiaanstraat en Hegstraat. Veelal werd er een raam geforceerd aan de zijkant van de woning. In de Hegstraat bleken de dieven opgeschrikt door de bewoner die thuis was.

In Herk-de-Stad werden dan weer vier feiten gepleegd. In de Silverijstraat, Pastorijestraat, Kalkkuilstraat en de Dorpsstraat. De bewoner van de Silverijsstraat liep de verdachten nog achterna. In de Pastorijstraat werd een speed pedelec uit de garage gestolen.

Ook in Halen aan de Capucienenstraat en Bloemendaalstraat braken inbrekers een vensters en een achterdeur open. Het nadeel was daar nog niet gekend.

In Hasselt in de Oppenstraat gebeurde zaterdagnamiddag dan weer een inbraak via het schuifraam. De daders zijn niet gevonden.

