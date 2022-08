Limburgse Vera blijft superfan van prinses Diana, zelfs 25 jaar na haar overlijden: “Toen ze begraven werd, heb ik toch mijn bakkerij even gesloten”

Diest ØRNEN 1897 landt in Diest

De ‘ØRNEN 1897’ landt van 13 tot en met 20 september in CC Diest voor een Belgische première. Deze installatie combineert beeldende kunst, muziek en film, en brengt een unieke hommage aan een tragische Noordpoolexpeditie uit 1897 en is gratis te bezoeken. ‘ØRNEN 1897’ vertelt het verhaal van de merkwaardige expeditie naar de Noordpool uit 1897. Drie mannen stegen op in een waterstofballon, met als missie het poolijs te overwinnen, maar werden nooit meer teruggezien. Pas in 1930, 33 jaar later, werden hun resten teruggevonden in het ijs.

