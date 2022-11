Leerlingen Sint-Martinusscholen bakken speculaas voor Make-A-Wish

Tien wensaanvragen

Door corona lag de werking van Make-A-Wish een tijd stil. “Maar langzaamaan komen we weer op gang. Voor corona kregen we in Limburg zo'n twintig wensaanvragen per jaar. Dit jaar zijn het er ongeveer tien", vertelt Liliane. “Dat is nog altijd een pak minder, maar elk kind zal zijn of haar wens in vervulling in gaan. En binnenkort kunnen één of twee kindjes hun droom waarmaken dankzij de steun van deze school. We hebben al een aantal kinderen uit Herk-de-Stad een mooie dag bezorgd. Zo zorgen we er altijd voor dat het geld van de sponsors in de buurt blijft en achteraf bedanken we hen met een mooi kaartje en een foto van de dag waarop een kinderwens in vervulling ging.”