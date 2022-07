Kunst en natuur worden één in Herkse bio-hoogstamboomgaard: “Kunstenaars kunnen hier na corona letterlijk weer buitenkomen met hun werk”

Maanden zijn Betty en Johan al bezig met de voorbereidingen van ‘Buiten Aardse Kunst’. “In april hebben we de bijna 50 kunstenaars die hier zullen exposeren, uitgenodigd bij ons thuis”, vertelt Johan. “We waren al maanden bezig met het selecteren van de juiste personen en dus werd het wel eens tijd om hen samen te brengen. Ze hebben toen kunnen kennismaken met het tijdelijke museum, onze boomgaard. We hebben een mooie collectie van kersen, peren, appels en kweeperen. En elk van hen mocht een fruitboom uitkiezen waarmee ze aan de slag gaan. De kunstenaars zijn nadien in dialoog, in confrontatie of in interactie gegaan met de natuur en met die boom. Het resultaat daarvan gaat de komende weken stilaan binnensijpelen, om eind juli voor het grote publiek te openen.”

Het is voor Betty en Johan niet de eerste keer dat ze hun boomgaard kunstzinnig benutten. “De derde keer, om precies te zijn. Drie jaar geleden hielden we voor het eerst een tentoonstelling en vorig jaar werd het een markt. Maar ons hart ligt bij kunst en we willen de bezoekers ook eens laten proeven van ‘Land Art’. Daarbij worden de natuur en de kunst één mooi geheel”, legt Johan uit. “En bovendien is het voor de kunstenaars zelf een mooie kans om weer eens naar buiten te komen met hun werk. Twee jaar zaten ze binnen door corona, terwijl hun kunstwerken echt wel gezien mogen worden.”

Goed doel

Wie het resultaat met eigen ogen wil bewonderen is de laatste twee weekends van juli welkom in de tuin voor een rondleiding. “Alles begint stilaan in z’n plooi te vallen. De paden zijn afgereden in het gras, het eerste kunstwerk is gearriveerd, de leveranciers voor de zomerbar doen hun werk... Binnen twee weken is iedereen welkom om de tentoonstelling gratis te komen bezoeken. En de opbrengst van de zomerbar gaat integraal naar Spierziekten Vlaanderen vzw. Een organisatie die ons nauw aan het hart ligt. Mijn zoon leed zelf aan de ziekte van Duchenne”, vertelt Johan. “Een inzamelactie gecombineerd met onze liefde voor kunst in onze tuin, dat is Buiten Aardse Kunst.”

‘Buiten Aardse Kunst’ is de laatste twee weekends van juli (zaterdag en zondag) geopend vanaf 10 uur. Je bereikt de boomgaard via Sint-Truidersteenweg 161 in Herk-de-Stad.

