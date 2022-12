IN BEELD. Herkse leerlingen blijven langer op school voor Rode Duivels

Leuven Leuvense Kerstmarkt maakt zich op voor 34ste editie in volle energiecri­sis: “Ja, de jenever wordt duurder en de verwarming gaat een graadje lager, maar op sfeer besparen we niet”

Een doodgewone feestperiode: we verlangen er allemaal naar nadat het coronavirus twee jaar stokken in de wielen stak. Bij Marc en Dirk Pinte van de Leuvense Kerstmarkt is dat niet anders. Ze staan te springen om een van de grootste kerstmarkten van ons land te heropenen. “Met 120 standen en een Oekraïens kerstdorp in de aanbieding kunnen de bezoekers genieten van een authentieke kerstsfeer in hartje Leuven.” Wat kost een jenever? Kan je nog snel een kerstboom op de kop tikken? En welke originele cadeautjes worden er dit jaar aangeboden? Ontdek het hier met ons.

28 november