“Ik had hem liever voor assisen gezien, hij is een manipulator eerste klas”: zoon van slachtoffer putmoord heeft het moeilijk met internering dader

Sint-Truiden Velmse bloesem­loop keert in de lente terug voor tweede editie

Het nuttige aan het aangename koppelen: dat is wat de Velmse bloesemloop op zaterdag 22 april plant te doen. Op het programma staat, net als vorig jaar, een fikse looptocht en dat in een prachtige omgeving. Er is een kidsrun van 500 meter voorzien terwijl volwassenen 5 of 10km kunnen lopen.

8 februari