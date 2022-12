HUIZENJACHT. Herk-de-Stad: “Droom je van woning op ruimer perceel of vrijstaande hoeve? Dan kan je voor 300.000 tot 600.000 euro hier zeker terecht”

Halen/Tongeren ASSISEN. Familie van slachtof­fer spreekt versie van beschuldig­de tegen: “Bij een doodslag steek je, stop je en bied je hulp, voor ons is dit moord”

De jongste broer (44) van Anja Vlayen getuigde samen met zijn echtgenote over zijn goedlachse zus, die volgens hem de goedheid zelve was en altijd voor iedereen klaarstond. Geen woord gelooft de familie van de versie van beschuldigde Michel T., die beweerde dat Anja die allesbepalende zin ‘Ik heb een ander, je bent niets meer voor mij’ uitsprak. Voor hen is het geen doodslag, maar moord. “Vlak voor de feiten zei Anja nog dat ze hem niet meer wilde zien. Waarom is ze dan toch gegaan?” Die vraag werd voorgelegd aan beschuldigde zelf.

