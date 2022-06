Het Herkse dialect niet machtig? Je bent alleszins van harte welkom

Drie slogans zijn te vinden langs de gewestwegen. ‘Hèje zien ve oechlis gjaan koume’ (Hier zien we u graag komen), ‘Da kundzje ni messe want tis de moeite’ (Dat mag je niet missen want het is de moeite) en ‘In Herk is ’t schoewn. Of huurt djee ni goed? (In Herk is het mooi. Of hoor je niet goed?) zijn de drie uitverkoren boodschappen. De spreuken worden op verschillende manieren geschreven omdat er geen eenvormig dialect is in Herk-de-Stad. Wel is er een beroep gedaan op de Cultuuradviesraad en op het dialectenwoordenboekje van Georges Niesen.