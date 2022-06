Herkse Sint-Martinusscholen vallen in de prijzen voor hun strijd voor rookvrije samenleving

34 scholen en meer dan 38.000 leerlingen engageerden zich de afgelopen maanden om een ‘Bullshit Free Generation' te creëren. Het is nog maar de tweede keer dat de wedstrijd plaatsvindt om jongeren kritischer en weerbaarder tegen roken en uiteindelijk een rookvrije samenleving te versterken. “Met ‘Bullshit Free Generation’ willen we jongeren uitdagen om niet zomaar te geloven wat ze horen, zien of lezen als het over roken gaat”, zegt Britt Van Oost van het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw. “Er doen namelijk nog altijd fabels de ronde over roken. Sigaretten maken je slank, eentje kan geen kwaad, vapen is gezond of roken helpt tegen stress: zo’n fabels willen we ontkrachten via vier challenges die de leerlingen samen met hun leerkracht moesten volbrengen.