Herk-de-Stad plaatst opnieuw wensboom voor kansarme kinderen

Kinderen tot 18 jaar die behoren tot een kansengroep werden via het OCMW gevraagd welk cadeau ze het liefst voor Kerstmis zouden krijgen. Herkenaren kunnen die wensen de komende weken uit de boom op de Markt plukken. Tegen 9 december moeten de cadeautjes (liefst mooi ingepakt) binnengebracht zijn aan het onthaal van De Markthallen. Het OCMW zorgt vervolgens dat ze onder de juiste kerstboom terecht komen. In ruil voor het schenken van een cadeau krijgen Herkenaren een uniek vilten fruitje dat gemaakt werd door enkele Herkse kinderen.

Vrije gift

Ook een vrije gift is welkom. Die gift gaat dit jaar naar De Warmste Week dat in het stadspark van Hasselt georganiseerd wordt. Het centrale thema voor deze editie is kansarmoede. Het ingezamelde geld wordt via DWW Fonds verdeeld over tal van concrete projecten verspreid in heel Vlaanderen.