Herk-de-Stad laat vuurwerk tijdens eindejaar toe: “Net als alle gemeenten in onze politiezone”

“Er is in onze politiezone Limburg Regio Hoofdstad beslist dat vuurwerk mag tussen 23 uur en 1 uur met oudjaar. Die beslissing is genomen omdat er bij een verbod toch vaak vuurwerk afgestoken wordt en het heel moeilijk is om dan aan handhaving te doen. En zolang vuurwerk eenvoudig te verkrijgen is in de winkel, is een totaalverbod opleggen ook niet gemakkelijk”, legt burgemeester Bert Moyaers (Vooruit) uit.