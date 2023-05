Herk-de-Stad beloont inwoners met zwaluwnest aan gevel met subsidies

Blokken én duurzaam shoppen? Ontdek drie unieke blokbars van Hasselt vanaf juni

Hard aan het blokken, maar kan je nog wel een goed studeerplekje gebruiken? Dan kan je vanaf juni op drie gloednieuwe, ludieke locaties in Hasselt terecht. Niet in een doodnormaal café, maar in Plopsa Indoor, Kringloopwinkel Okazi én tussen het groen in de Japanse Tuin.