Hackathon over betaalbaar wonen in Herk-de-Stad

Hasselt Bij dit Hasselts restaurant zijn moeders op moederdag écht goud waard

Bij het Grill Restaurant Butcher in Hasselt zijn moeders op moederdag écht goud waard. Zaakvoerder Pirigam Ramis komt immers met een opvallend initiatief: “Moeders die steak bestellen, zullen deze gratis op bladgoud geserveerd krijgen”, legt hij uit. “Ze betalen dus enkel voor het vlees, maar eten dit wel letterlijk en figuurlijk met een gouden randje. Op die manier willen we hun waarde extra in de verf zetten!” Reserveren gaat eenvoudig via de website www.butchergrillbar.com, je moet in de bestelling gewoon eventjes vermelden dat er een moeder bij zal zijn.

2 mei