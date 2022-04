Gewonde na klap met wagens in Herk-de-Stad

Lummen Antwerpe­naar gewond bij verkeerson­ge­val op E313

Een Antwerpenaar is zondag rond 7 uur zwaargewond geraakt bij een ongeval op de E313 in Lummen. De jongeman botste tegen de middenberm en schoof daarna over de rijbaan tegen de vangrail. De auto schoof verder over de vangrail tegen een boom. De auto kwam op zijn dak terecht. Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Een verkeersdeskundige kwam het ongeval onderzoeken.

