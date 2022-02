Getuigenis van Romi (25), die werd lastiggevallen op de trein, leidt tot discreet meldingssysteem: “Hopelijk volgt er nu ook direct actie”

Hasselt Kolmont start bouw gloednieu­we ‘Demerkot’ aan Kapermolen: “Project met groot community­ge­voel”

De bouw van het vierde en gloednieuwe ‘Demerkot’ in het Kapermolenpark van Hasselt is gestart. Het project wordt door Kolmont ontwikkeld in opdracht van Upgrade Estate en bevat 87 studentenkamers, gemeenschappelijke ruimtes waaronder een luxueus dakterras én kookaangelegenheden. Kolmont plant de oplevering tegen september 2023.

4 februari