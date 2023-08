Politie Carma en LRH houden grootscha­li­ge actie tegen overlast: pv’s opgesteld voor drugs en wapens

Der politiezones LRH en CARMA hebben de handen in elkaar geslagen om controles uit te voeren op overlastlocaties en cafés binnen beide zones. Onder meer Kapermolen in Hasselt, De Plas en de wijk Meulenberg in Houthalen-Helchteren werden gecontroleerd. Er werden verschillende processen-verbaal opgesteld voor drugs- en wapenbezit.