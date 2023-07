Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Herk-de-Stad vandaag

Nieuw house- en techno evenement op de Citadel van Diest op 21 juli

Op vrijdag 21 juli vindt er een gloednieuw house- en techno evenement plaats op de Citadel van Diest: Let’s Jack. “Onze headliner is Airod, een Servische DJ die in Parijs woont, en bekend is van de samenwerkingen met Amelie Lens”