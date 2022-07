Eerbetoon voor Ignace (23) op oldtimertreffen in Herk-de-Stad: “Witte lintjes aan auto zijn voor hem”

Met maar liefst 200 deelnemers is de vijftiende editie van ‘Herk-de-Stad Classic’ één van de meeste succesvolle in jaren. Het centrum was aangenaam druk en de mensen genoten van de geparkeerde juweeltjes. “We zijn blij met het aantal inschrijvingen”, bevestigt organisator Stephan Stevens.

“Het lint hangen we ook als steun aan de zorgsector die toch zware jaren achter de rug heeft", zegt Stevens nog. “De rondrit in de namiddag van 73 kilometer zal ook langs drie zorgcentra passeren. We rijden over de parking van De Bleuk, bij Ocura en bij chateau d’Hamont in Donk. Op die manier kunnen de bewoners ook genieten van de bijzondere wagens. We verwachten vandaag zo’n 1.000 bezoekers. Het blijft een leuk gegeven voor Herk-de-Stad én het geeft de lokale horeca een boost. Daar doen we het voor."