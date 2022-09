Dag van de Landbouw: De Bommerse Hoeve

Hasselt Pirigam (41) kwam met 100 dollar en kapotte schoenen naar ons land, nu heeft hij succesvol­le zaak: “Het hele woorden­boek bestudeerd om Nederlands te leren”

Het levensverhaal van chef-kok Pirigam Ramis (41) leest als een boek. Vandaag is hij de eigenaar van de Butcher Grill Bar in Hasselt, gekend om zijn steaks op een laagje van bladgoud. In het verleden was het echter niet al goud wat blonk. “Ik ben op 18-jarige leeftijd vanuit Kirgizië naar België gekomen, met 100 dollar op zak en kapotte schoenen aan mijn voeten. Nooit heb ik ook maar één dag gedopt”, legt hij uit.

8 september