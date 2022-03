Bloemen- en Plantenbeurs op 3 april

De zon schijnt weer wat vaker en de lente is sinds deze week officieel begonnen. Voor velen is dat het teken om weer aan de slag te gaan in de tuin om die helemaal lente-proof te maken. Heb jij ook zo’n groene vingers en ben je helemaal klaar om de handen uit de mouwen te steken in de tuin? Kom dan zeker een kijkje nemen op de Bloemen- en Plantenbeurs in Herk-de-Stad. Bovendien maak je op de Bloemen- en Plantenbeurs ook kennis met de korte keten. De beurs gaat door op zondag 3 april op het marktplein van 10u tot 17u. Meer informatie vind je hier.