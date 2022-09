‘Beleef Schulensmeer’ met watersport, mediteersessies en wandelingen op Dag van de Wijers

Hasselt Dertiger krijgt 5 jaar cel voor verkrach­ting 15-jarig meisje

De Hasseltse correctionele rechtbank heeft een 38-jarige man uit Leopoldsburg wegens aanranding en verkrachting van een vijftienjarig meisje veroordeeld tot een effectieve celstraf van 5 jaar en een ontzetting uit de rechten voor een periode van 5 jaar. Hij had haar verkracht en haar bij de hals genomen, want bij het meisje waren wurgsporen teruggevonden. De feiten speelden zich op 13 augustus 2021 af in Leopoldsburg.

2 september