Bankautomaten verdwijnen: ontdek hier of je binnenkort in Herk-de-Stad nog geld kan afhalen

Sint-Truiden INTERVIEW. Ingrid Kempeneers, de burgemees­ter die Sint-Trui­den uit schandaals­feer moet halen: “Ik word lijsttrek­ker in 2024"

“Ja, in de toekomst zullen ze mij nog minder sparen dan vorig jaar. Maar daar ben ik op voorbereid.” Ingrid Kempeneers (55) is strijdvaardig. Moet ook wel, nadat ze in één jaar schepen, gewoon gemeenteraadslid en twee keer burgemeester (waarvan een keer waarnemend) werd. De komende twee jaar moet ze als burgemeester haar stad opnieuw in een positief daglicht plaatsen, ver weg van schandalen, polemiek en politieke vetes. Maar één keer wil ze terugblikken op een bijzonder moeilijk jaar, maar ook vooruitblikken.

28 december