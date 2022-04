Aspergehoeve Lavrijsen opent kleurrijke tulpenpluktuin: “We vertrouwen op de eerlijkheid van onze klanten”

Herk-de-StadWie regelmatig Aspergehoeve Lavrijsen in Herk-de-Stad passeert, is het gegarandeerd al opgevallen: hun velden zien er opvallend fleurig uit. Gisteren maakten de aspergeboeren eindelijk bekend welk idee er achter de kleurrijke tulpenweelde schuilt. “We starten een pluktuin waarin de klanten, in alle vertrouwen, tot eind november kunnen plukken", vertelt Sofie.

60 cent. Zoveel betaal je voortaan bij Aspergehoeve Lavrijsen voor één tulp. “En dat systeem is best uniek", zegt Sofie Lavrijsen. “7 op 7, van ‘s ochtends tot ‘s avonds kan je voortaan bloemen komen plukken. De klanten kiezen zelf hoeveel stengels ze willen en rekenen vervolgens zelf af aan de kassa. We vertrouwen dus volledig op de goedheid van de mensen", lacht Sofie.

Volledig scherm Voortaan kan je tulpen, per steel, plukken bij Aspergehoeve Lavrijsen in Herk-de-Stad. © Mine Dalemans

Van lente tot herfst

De tulpen groeien op een stuk grond waar andere jaren maïs of uien stonden. Er moeten dus geen asperges wijken voor het nieuwe project. “We zijn er mee gestart omdat we dat leuk vinden”, gaat Sofie verder. “De mensen krijgen de kans om zelf eens in de aarde te wroeten en het ziet er prachtig uit. Bovendien willen we graag wat afstappen van die andere gewassen zoals maïs en dus moesten we wel iets anders vinden voor dat stuk grond. Uiteindelijk zijn we voor tulpen gegaan, maar binnenkort zullen er ook gladiolen, lelies, dahlias, zonnebloemen, pompoenen en andere siervruchten geplukt kunnen worden. Van de lente tot eind november is de pluktuin geopend.”

De pluktuin ligt langs de Steenweg in Herk-de-Stad, richting Hasselt. Parkeren kan langs de rijweg in de Gasterbosstraat of op de parking van de Aspergehoeve in de Herkkantstraat.

