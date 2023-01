37 knelpunten op Limburgse gewestwegen verbeterd door MIA-aanpak: “Nog 17 te gaan in 2023"

LimburgIn Limburg werden het afgelopen anderhalve jaar 37 van de 54 gekende knelpunten op korte termijn aangepakt en verbeterd door het Agentschap Wegen en Verkeer. Het Agentschap doet dat in het kader van ‘Mobiliteit Innovatief Aanpakken’ of de MIA-aanpak. Dit jaar zullen er in Limburg nog 17 werken gerealiseerd worden.

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) lanceerde de MIA-aanpak in november 2021 in Herk-de-Stad. Geen ingewikkelde procedures meer voor kleine werven, maar een snelle aanpak om verkeersveiligheid te vergroten en fietsen te stimuleren. “In werkelijkheid gaat het meestal om fietspaden verbreden, rijwegen vernieuwen, oversteekpunten voor voetgangers en fietsers beveiligen of kruispunten herinrichten”, aldus minister Peeters.

Zo werd er een aangepaste invoegstrook gerealiseerd aan het kruispunt van de Bevrijdingslaan met de Dorpsstraat in As. In Genk, Lanaken en Borgloon werden op verschillende locaties nieuwe asfaltlagen geplaatst om spoorvorming tegen te gaan op de rijweg en ook de fietstunnel in Lommel kreeg een nieuwe asfaltlaag en een aangepast afwateringssysteem. In Voeren, aan de Batticestraat, installeerde AWV nog een verhoogd verkeersplateau en in As op de André Dumontlaan wordt momenteel nog een veilige dubbelrichtingsfietsoversteek met middeneiland, tussen de Ziepstraat en Nieuwstraat, afgewerkt.

Embuild Limburg

AWV werkt voor het project samen met Embuild, de overkoepelende organisatie voor de bouwsector. “MIA maakt dat alle partijen op een andere manier met elkaar interageren en samenwerken. Inzichten en expertises worden gedeeld en er komt ruimte om structureel te veranderen en te innoveren in de sector van de wegenbouw. Daar zijn we als organisatie erg voorstander van. Zo kunnen we in de toekomst nog verder inzetten op meer circulaire, duurzame en innovatieve materialen en methodieken”, aldus Chris Slaets, gedelegeerd bestuurder-directeur Embuild Limburg.

Evaluatie

In Limburg worden er dit jaar nog minstens 17 knelpunten aangepakt. Na 2023 volgt een formele evaluatie van het globale MIA-project door experten. Als die positief blijkt, wordt de aanpak verder geregulariseerd en in andere provincies uitgerold.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.