1,3 miljoen keer bedankt! Deze Herkse verhalen raakten jullie het meest in 2022: Van ‘kinderwoodstock’ in het Olmenhof over platen persen tot pakkend eerbetoon op oldtimertreffen

Hét hoogtepunt voor veel Herkenaren (en misschien vooral de jongere generaties) was het bezoek van popster Camille in het Olmenhof. “Een klein, gratis festivalleke, als afsluiter van de zomer voor mensen uit Herk-de-Stad", omschreef de organisatie Herk Geniet. Tot Camille Dhont geboekt werd, onwetende dat de jonge West-Vlaamse een van de populairste zangeressen van het moment is. Plots werden, in plaats van enkele honderden bezoekers, 10.000 man verwacht in het stadspark. Het bezoekersaantal werd uiteindelijk rond de 5.000 geschat en het werd een prachtige namiddag in Herk-de-Stad.

Meer pakkende verhalen vonden we bij Patrick die te zien was in een aflevering van VTM-programma ‘Een echte job’. In augustus 2021 kreeg hij een hartstilstand en belandde hij in coma. Enkele maanden later, in oktober, werd Patrick naar het revalidatiecentrum in Herk-de-Stad gebracht waar nog een paar maanden later het ondenkbare gebeurde. “Elke week wordt Patrick getest en plots bleken zijn hersenen weer aan het werk te gaan. Gisteren kregen we het nieuws dat hij nu echt wakker is”, vertelde zijn vrouw Lizzy.