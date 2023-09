Eric Verbist kondigt afscheid uit politiek aan: “Voor het eerst in 65 jaar neemt er niemand uit onze familie deel aan de verkiezin­gen”

Tijdens de inhuldiging van het Dianeparkje in de Bergstraat, kondigde zoon van Diane Verbist-Vandewijngaerden Eric Verbist (CD&V) zijn afscheid uit het politieke wereldje aan. De advocaat, die deze legislatuur schepen was van onder andere Onderwijs, staat volgend jaar niet op een kieslijst. “Na drie legislaturen als schepen is het tijd voor nieuwe mensen.”