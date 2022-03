Zijn de appartementsprijzen in Herenthout bij de duurste van Vlaanderen? Ontdek het hier!

Heist-Goor Reünieshow van punkers Asermoi­etuit­komt in café ‘t Wit Paard

De Heistse band Asermoietuitkomt speelt op zaterdag 5 maart een reünieshow in café ‘t Wit Paard in Heist-Goor. Het viertal komt het nieuwe album ‘Onkruid vergaat niet’ voorstellen. Asermoietuitkomt zag het levenslicht in 1987 toen een groepje vrienden ontdekte dat je door op te treden gratis drank kon krijgen en andere groepen aan het werk kon zien. In 2020 maakten ze een comeback met enkele nieuwe leden. Ze omschrijven zelf hun stijl als ‘Pater Badmutscore’. Toegang tot het optreden, dat start om 22 uur, is gratis.

