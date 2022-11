Zangkoor Jubilé telt af naar dubbelconcert: “Al twee jaar aan het repeteren voor optreden met Keith Canvas in ‘t Schaliken”

En of men fier is bij Jubilé om samen met Keith Canvas het Herentalse podium te mogen delen binnenkort.“In recensies vallen zelfs vergelijkingen met Jamie Cullum, Billy Joel en Harry Connick JR", weet Nel Cambré, zelf al vele jaren aan de slag bij Jubilé.

Quote Keith Canvas heeft in Brazilië evenveel vurige fans als bij ons en zijn songs klinken in Frankrijk zeven keer meer door de speakers als hier Nel Cambré

Debuutalbum ‘Beyond the Frame’ uit 2015 schopte het tot ‘album van de week’ op Radio 2. Gezegend met een uiterst boeiend vibrato heeft Keith Canvas met zijn songs ook de weg naar het buitenland gevonden. “Zo blijkt hij in Brazilïe over evenveel vurige fans te beschikken als in Belgïe en klinken zijn songs in Frankrijk liefst zeven maal zoveel door de speakers als in het thuisland. Een nieuw album wordt verwacht in de nabije toekomst. Enkele songs hiervan worden op het concert samen met Jubilé gebracht.”

Goud op Olympische Spelen

Het Herenthoutse koor is niet voor een stunt verlegen. Zo stonden de leden van Jubilee vorig jaar nog op de World Choir Games én met succes zo bleek achteraf. “De World Choir Games zijn als het ware de Olympische Spelen voor zangkoren”, weet Benny Meulemans, binnen het koor ook wel bekend als ‘Benny Bas’. “Met een resultaat van meer dan 80 punten op 100 mochten we de gouden medaille in ontvangst nemen.”

Volledig scherm Het Herenthoutse koor Jubile in actie © rv

Het close-harmonykoor heeft zich doorheen de jaren gespecialiseerd in a capella jazz- en popnummers. “In heel Vlaanderen zijn er maar enkele groepen die hetzelfde op dit niveau doen en daarom wilden we ons wel eens meten met andere groepen op internationaal vlak. We schreven ons in voor de champions competition van de WCG in de afdeling jazz_ en popensembles en de jury gaf ons goud”, vult Nel Cambré aan.

Amateurs aan zet

“Ondertussen is het koor al twee volle jaren aan het repeteren voor het concert in Herentals.”, gaat het verder. “Dit omdat het gaat om ritmisch en harmonisch complexe arrangementen en wij uiteindelijk een groep zijn die bestaat uit allemaal amateurs. Het ene nummer gaat al wat vlotter dan het andere, afhankelijk van de moeilijkheidsgraad”, verduidelijkt Nel.

Afwisseling troef

In ‘t Schaliken brengt Jubilee een gevarieerd programma van bekende en minder bekende songs waarbij zoveel mogelijk afwisseling in stijlen nagestreefd wordt. Onder meer swing, pop, Nederlandstalige pop, Latin, ballads, maar ook eigen songs van Keith staan op het menu. Het dubbelconcert met Jubilé en Keith Canvas op 25 en 26 november in ’t Schaliken in Herentals bijwonen? Ga dan snel op zoek naar tickets via www.schaliken.be.

Volledig scherm De affiche van het dubbelconcert van Jubile in 't Schaliken te Herentals © rv

