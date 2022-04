Zaal Lux ontwaakt uit z’n coronaslaap: “Zeven concerten op zeventien dagen, da’s heftig!”

HerenthoutEindelijk. Na 775 dagen klinkt er weer muziek in de legendarische zaal Lux in Herenthout die ooit door Humo omschreven werd als het ‘Mekka van het Vlaamse clubcircuit’. De Mens bijt morgenavond de spits af, zondag is het dan de beurt aan ‘Gabriël Rios’.

Exact 775 dagen. Zolang zal het vrijdagavond geleden zijn dat Soulsister het laatste concert in Zaal Lux in Herenthout afwerkte. Een tjokvolle zaal genoot op 8 maart 2020 van de muziek van Polle Pap en z’n kompaan Jan Leyers. Enkele dagen later ging door toedoen van corona het slot erop. Vanaf morgen, vrijdag 22 april is het terug zover. De concertorganisatoren van MinC zijn maar al te blij dat het virus geen roet meer in het eten gooit en dat er niet meer meer met data getoverd dient te worden om bands op het podium te krijgen.

Volledig scherm Frank Vanderlinden bijt met De Mens morgenavond de spits af van een indrukwekkende reeks concerten in Zaal Lux te Herenthout © Joost De Bock

De Mens, Gruppo Sportivo, Gabriël Rios, Compact Disk Dummies, Arrested Development, Absynthe Minded en Yevgueni. Het lijkt wel een aantrekkelijke affiche van één of ander zomers festival. Niets is minder waar, de concertorganisatoren van MinC kregen het voor elkaar om deze zeven bands op amper 17 dagen in te plannen voor het podium van de Herenthoutse Zaal Lux. De Mens geeft vrijdagavond de aftrap van deze indrukwekkende reeks, Yevgueni sluit ze af op zondagavond 8 mei. Muziekliefhebbers, u weet waar naartoe de komende dagen!

De organisatoren zaten de voorbije maanden niet stil en gaven alle concerten die de voorbije jaren uitgesteld werden door corona een nieuw plekje op de kalender. “Het was een heel geregel en gedoe om alle uitgestelde concerten voor Zaal Lux terug een plekje te geven in het voorjaar. We wilden niet in het vaarwater van onze vrienden van Clamotte Rock komen met onze data en daar zijn we netjes in geslaagd”, vertelt Joeri Van Elst van MinC. “Met het bijkomende feit dat MinC vzw nu zaterdag ook nog eens zijn 25ste verjaardag viert, kunnen we niet anders dan fier zijn met ons huidige concertaanbod voor de Lux.”

Gruppo Sportivo annuleert

Een verjaardag die een kleine knauw kreeg door de annulatie van één van de zeven concerten. “Dju toch, we blijven ook zonder corona niet van pech gespaard”, gaat het verder. “De manager van de Nederlandse band Gruppo Sportivo belde ons vandaag op met de melding dat het concert komende zaterdag niet kan doorgaan omdat één van hun leden met corona geveld ligt. Alweer wordt het zoeken naar een nieuwe datum dus.”

De concertagenda voor Zaal Lux zit dus de komende weekends, ondanks het wegvallen van Gruppo Sportivo, nokvol. “Alle concerten zitten inderdaad in een tijdspanne van drie weekends gepland. Maar het is jandorie de hoogste tijd dat er muziek in de Lux zal weerklinken. Zowel de concertgangers als wijzelf zitten met grote concerthonger”, weet MinC-lid Kristof Dillen. “Dat een flink stuk van de concerten uitverkocht zijn maakt het alleen maar leuker. Hier en daar zagen we wel wat tickets terug binnenkomen door het uitstellen van concerten, maar de verkoop van tickets viel nooit helemaal stil. Daaruit blijkt dat mensen toch wel nood hebben aan een avondje Lux.”

Belgische franken

Het financiële plaatje van een concert in Zaal Lux rondkrijgen, is voor de heren van MinC niet altijd een evidentie. “Maar dat zijn we al jaren gewend. Al van in de tijd van de kroegentochten die we in Herenthout organiseerden moesten we iedere euro twee keer omdraaien. Alhoewel, toen waren het nog Belgische franken”, stelt mede-organisator Jan Mans. “Het feit dat een concert in Zaal Lux dan altijd een plezier is om te beleven voor onze bezoekers, maakt het alleen maar leuker en geeft goede moed richting de toekomst. We zullen die euro blijven omdraaien. Zonder twijfel!”

Volledig scherm Archieffoto: Schepen van Cultuur Sander Ooms (l.) en concertorganisator Joeri Van Elst op het balkon van Zaal Lux © Toon Gijbels

En de toekomst van Zaal Lux, die lijkt verzekerd. Zeker nu het lokale bestuur van Herenthout er mee zijn schouders onder plaatst. Het gemeentebestuur nam de zaal in erfpacht en laat er geen gras over groeien. Zo verschenen er de voorbije maanden extra nooddeuren en werd de hele zaal van boven tot onder opgeruimd. “Hiervoor zijn we de gemeentelijke diensten dan ook enorm dankbaar. In korte tijd zo’n werk afleveren, knap”, zegt een fiere schepen van Cultuur Sander Ooms. “Ik ben dan ook enorm blij dat Zaal Lux stilaan terug in ere hersteld wordt en dat er alweer muzikale hoogdagen aanbreken voor ons dorp. Dat is Herenthout ten voeten uit!”

Avondje Lux beleven? Het kan!

De optredens van De Mens, Gabriël Rios, Compact Disk Dummies en Absynthe Minded zijn volledig uitverkocht. Wie nog graag een avondje ‘Lux-plezier’ beleeft, kan nog steeds op de website van de organisatoren terecht voor tickets voor de concerten van Arrested Development en Yevgueni. Ook voor het concert van Gruppo Sportivo zijn nog tickets te verkrijgen. “We zetten alles op alles om deze Nederlandse band in het najaar nog naar Herenthout te krijgen”, besluit Van Elst.

Volledig scherm Soulsister op 8 maart 2020 in zaal Lux. © Joel Hoylaerts/Photo News