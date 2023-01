Wildlife Taxi Team is op zoek naar extra chauffeurs

Voetbal derde nationale B Jordi Kreydt en ASV Geel ontvangen zaterdag Diest: “Het is geen gemakkelij­ke periode geweest”

ASV Geel hervatte het tweede schuifje van de competitie in derde nationale B met een 1-1-gelijkspel op het veld van de Limburgse fusieclub Pelt. In tegenstelling tot de heenwedstrijd, waarin Geel in extremis de drie punten pakte, was het nu de thuisploeg die in de slotfase een punt uit de brand sleepte. Zaterdag krijgt Geel het bezoek van Diest. Een duel tussen twee clubs met een rijk verleden.

