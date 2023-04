WEER. Zwaarbewolkte ochtend en lichte regen in Herenthout

Vier elektri­sche deelwagens staan te wachten op hun chauffeurs: “Zo’n wagen is vaak perfecte alterna­tief voor de tweede gezinswa­gen”

In Herentals is donderdagochtend het startschot gegeven voor het aanbod van autodeelwagens van Cambio in de stad. Verdeeld over de binnenstad staan vanaf nu op vier plekken in de Keizerstede elektrische wagens te wachten op hun gebruikers.