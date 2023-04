WEER. Vanochtend kans op overwegend bewolkt weer in Herenthout

Werken aan rotonde Broeks­traat gaan nieuwe fase in: “Duurt vermoede­lijk tot eind april”

De werken aan de Broekstraat zijn een nieuwe fase ingegaan. In deze nieuwe fase wordt het resterende deel van het rondpunt aangelegd. “Deze fase duurt vermoedelijk tot eind april, onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden. De Herentalsesteenweg richting Heist-centrum blijft tijdens deze werken afgesloten ter hoogte van de rotonde. Verkeer is mogelijk in beide richtingen tussen Broekstraat en Wiekevorst, met verkeerslichten. Fietsers kunnen op de Herentalsesteenweg fietsen in beide richtingen. Fietsers komende van of rijdende naar Hallaar moeten een omleiding volgen via Hollestraat”, deelt het lokaal bestuur mee. Zwaar verkeer blijft de omleiding volgen. Het recyclagepark is tijdens deze fase enkel bereikbaar vanuit de Herentalsesteenweg, kant Heist-centrum.