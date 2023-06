WEER. Vanochtend helder weer in Herenthout

PARTY ON! Beleef Funeral Dress gratis op Grote Markt tijdens The Roxy Fest: “Stevige punk, koud bier en stralend weer verwacht!”

Mill Wuyts en partner Nancy van Café The Roxy in Herentals maken zich op voor de tweede editie van The Roxy Fest. Een gratis rockfestival met acht bands pal voor de deur van hun kroeg. Meest opvallende naam op de affiche is zonder twijfel punkband Funeral Dress met zanger Dirk Peeters. De frontman, tevens Herentalsenaar, belooft er zaterdag een spetterend feest van te maken: “Eindelijk mogen we hier eens op de Grote Markt spelen!”