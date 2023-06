WEER. Overwegend bewolkt weer in Herenthout vanochtend

Na heisa rond eerste communie schrijven bezorgde parochia­nen open brief aan bisschop Bonny: “We vragen vooral respect en betrokken­heid”

Een paar weken geleden moesten enkele communicantjes uit Berlaar-Heikant noodgedwongen uitwijken naar een tent van het Rode Kruis, omdat ze na een dispuut met de pastoor hun eerste communie niet in de Sint-Rumolduskerk mochten vieren. De onvrede blijft groot, want een groep genaamd ‘De Bezorgde Parochianen van Berlaar’ heeft nu een open brief gericht aan de bisschop van Antwerpen Johan Bonny: “Ruim vier jaar proberen we uit te leggen dat het fout loopt in de Berlaarse parochies.” De bisschop zelf betreurt dat deze groep zich blijft afzetten tegen de werking van de pastorale eenheid.