WEER. Helder weer in Herenthout vanochtend

Kameraden eren zaterdag hun overleden vriend: “Samen zijn, sporten én plezier maken waren speerpun­ten in het leven van Geert”

Komende zaterdag staat aan het voetbalterrein van FC Sportief in Grobbendonk een groots wandel- en loopevenement op het programma. Een aantal kameraden van Geert Peeters, een goedlachse en sportieve kerel die in 2020 overwacht overleed tijdens een looptraining, organiseren dit herdenkingsevenement ten voordele van To Walk Again.