Vul je album met Herenthoutse stickers aan in de kantine van voetbalclub tijdens ruildag

Bewoners Roggevel­den­straat proteste­ren tegen maatregel in naburige straat: “Krijgen nu meer verkeer te slikken”

Bewoners van de Roggeveldenstraat in Schriek hebben de zwarte vlag uithangen als protest tegen een verkeersmaatregel in de naburige Lauwrijkstraat. In die laatste straat hangt er sinds enkele weken een verkeersbord dat aangeeft dat alleen plaatselijk verkeer toegelaten is. “Maar daardoor krijgen wij nu in onze straat wel twee keer zoveel verkeer te slikken.” De mobiliteitsschepen geeft aan dat het om een testfase gaat.