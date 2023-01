Volg gratis EHBO cursus bij Rode Kruis

Heist-Goor Metalavond met twee bands in café ‘t Wit Paard

Café ‘t Wit Paard in Heist-Goor organiseert op zaterdag 28 januari een avondje metal met twee bands. Headliner van de avond Behind Bars brengt een mix van groovy en trash metal en verzorgde eerder al het voorprogramma van onder andere Madball en Pro-Pain. Openingsact in ‘t Wit Paard is metalcoreband Raise Your Fist, dat er om 21 uur aan begint. Toegang is gratis. Café ‘t Wit Paard vind je langs de Pastoor Mellaertsstraat in het centrum van Heist-Goor.

