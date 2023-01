VOC Neteland verzorgde voorbije jaar opvallend minder dieren: “Corona en driestere natuurfenomenen hebben hier invloed op”

HerenthoutEen nieuw jaar, dat betekent traditioneel een terugblik op het voorbije werkingsjaar bij Vogelopvangcentrum (VOC) Neteland in Herenthout. Voor het eerst in vele jaren werden er minder gekwetste dieren binnengebracht bij het centrum. Van ruim 5.000 in 2021 ging het naar 4.109 dieren in 2022. Wij gingen met medewerkster Celeste Dillen op zoek naar de oorzaak.

In 2021 werden nog ruim 5.000 gekwetste dieren binnengebracht bij VOC Neteland in Herenthout. Een cijfer dat aan de Langstraat al vele jaren in stijgende lijn ging. Tot vorig jaar zo blijkt nu. “Twee jaar geleden werden er hier bij ons op een jaar tijd 5.320 patiënten binnengebracht ter verzorging”, klinkt het bij Celeste Dillen van VOC Neteland. “Het voorbije jaar ging dat cijfer met meer dan 20 procent omlaag. We kwamen uiteindelijk op een cijfer van 4.109 slachtoffers in 2022.”

Minder wandelaars

Hoe die daling tot stand kwam, kan volgens de medewerkster verschillende oorzaken hebben. Allereerst is corona ook hier weer een aanwezige factor. “Zeer zeker is er het feit dat corona stilaan wegviel en dat minder mensen op wandel gingen in de natuur om zo de gekwetste of verzwakte dieren aan te treffen”, vertelt ze.

Quote Uilen beseffen dat ze minder voeding ter beschik­king hebben, dus zegt hun instinct om minder jongen op de wereld te zetten Celeste Dillen

Maar ook het feit dat de natuur wel eens driester tekeer gaat en er wel wat overstromingen waren heeft z’n invloed. “Zo hadden de uilen bijvoorbeeld minder voedsel ter beschikking. Dan denk ik in de eerste plaats aan muisjes die verdronken zijn door het vele water op bepaalde momenten. Het instinct van deze dieren zegt dan dat ze beter minder of geen jongen op de wereld zetten, omdat ze aanvoelen dat ze sowieso niet voldoende voedsel voor hen gaan vinden. De populatie aan egels in ons land gaat sowieso al de mindere kant uit, met als gevolg dat ook deze diertjes minder binnengebracht werden het voorbije jaar.”

Volledig scherm Ook deze Oehoe kreeg tijdelijk onderdak bij VOC Neteland in Herenthout © VOC Neteland

Toch werden bij het opvangcentrum het voorbije jaar nog steeds ruim 4.000 dieren verzorgt, wat een enorm aantal blijft. Ondanks dat de populatie daalt, staat de egel met 661 verzorgde diertjes nog steeds op kop. Op de tweede plaats staat de houtduif (547) gevolgd door de huismus (246). Verschillende soorten uilen komen eveneens steeds meer binnen voor verzorging. “We kregen zelfs vier oehoe jongen binnen. Toch wel opvallend dat deze meer en meer in onze streek te vinden zijn. Maar ook bosuilen, kerkuilen, steenuilen en ransuilen kregen verzorging bij ons in 2022.”

Vrijwilligers

Dagelijks zijn er vier vaste werknemers aan de slag die dan weer geruggesteund worden door een honderdtal vrijwilligers die zich inzetten voor het verzorgen van de dieren en de opbouw en het onderhoud van het terrein. “Maar er is meer”, verduidelijkt Celeste. “Ook voor onze evenementen gedurende het hele jaar kunnen we telkens op een grote groep helpers rekenen. Zonder hen zou het allemaal niet mogelijk zijn. We zijn ze dan ook enorm dankbaar!”

Zomerterras

VOC Neteland haalt nog steeds een flink deel van de broodnodige centen uit opbrengsten van evenementen als een opendeurdag, een quiz, een spaghettiavond of het zomerterras dat vanaf april weer opgesteld wordt. Eveneens zijn de vele giften en lidmaatschappen een flinke bron van inkomsten.

Volledig scherm Het gebouw van VOC Neteland in Herenthout © VOC Neteland

