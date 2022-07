VOC Neteland vangt uitzonderlijk twee jonge wespendiefjes op

Mechelen TERRASTIP Zomerplek T'ile Malines keert vier weekends terug

De zomer is daar en waar kan je dan beter genieten van het leven dan in een zomerbar? In Mechelen is T’ile Malines al jaren een vaste waarde. Voor het eerst in vier jaar kan de verborgen parel genesteld aan de samenvloeiing van de Dijle weer voluit gaan. De uitbaters openen vrijdag een eerste keer.

8 juli