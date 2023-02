Verhalen uit het Zuiden: GROS-Raad Herenthout organiseert Luisterbrunch

Oudste carnaval­stoet van ‘t land trekt weer door Herenthout­se straten: “Elke keer kom ik ogen tekort”

Dat de Herenthoutenaars gebeten zijn door de stoetmicrobe is algemeen geweten. Het ganse Stoetersdorp tekende zondag dan ook weeral present om de eerste stoet van de carnavalweek mee te maken. Maar de Stoeters waren niet alleen. Integendeel: de bezoekers kwamen van heinde en verre om de oudste carnavalstoet van het land in levende lijve te aanschouwen. Alaaf, alaaf, alaaf! “Het is prachtig om te zien hoe veel tijd de carnavalisten in hun wagens steken. Echt chapeau.”